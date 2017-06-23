В Австралии женщина-депутат покормила дочь грудью прямо во время выступления в парламенте

Младенец прервал заседание громким криком, потому что захотел есть. И мама-сенатор без колебаний утолила аппетит крохи. Такое не запрещено регламентом.

Ларисса Уотерс, кстати, не первый раз приходит на работу с младенцем. Многие пользователи в сети одобряют смелый шаг австралийки. Ведь современные мамы часто отказываются от декрета в пользу карьеры. Тем более в мире царит практика свободного кормления малышей грудью в общественных местах. И даже устраиваются массовые флешмобы проявлений материнства.