В США вводят режим чрезвычайного положения: есть первые жертвы шторма Синди

Сокрушительный шторм Синди бушует в Соединенных Штатах Америки. Там вводят режим чрезвычайного положения, потому что уже есть первые жертвы стихии, в частности, 10-летний мальчик. Его убила огромная колода, которую вынесло из океана.

В плену стихии - Луизиана, Миссисипи и Алабама. На пути - Техас и Флорида. Из Мексиканского залива Синди продвигается дальше на запад. В Новом Орлеане закрыты школы, детсады, перекрыты дороги. На помощь прибыла армия, катера и вертолеты.