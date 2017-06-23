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В США вводят режим чрезвычайного положения: есть первые жертвы шторма Синди

23 июня 2017, 15:34
В США вводят режим чрезвычайного положения: есть первые жертвы шторма Синди

Сокрушительный шторм Синди бушует в Соединенных Штатах Америки. Там вводят режим чрезвычайного положения, потому что уже есть первые жертвы стихии, в частности, 10-летний мальчик. Его убила огромная колода, которую вынесло из океана.

В плену стихии - Луизиана, Миссисипи и Алабама. На пути - Техас и Флорида. Из Мексиканского залива Синди продвигается дальше на запад. В Новом Орлеане закрыты школы, детсады, перекрыты дороги. На помощь прибыла армия, катера и вертолеты.

Катастрофы, свідок

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