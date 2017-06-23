Игоря Гужву - главного редактора интернет-издания "Страна.ua" - задержали силовики
23 июня 2017, 16:39
Игоря Гужву подозревают в вымогательстве денег у политика за якобы необнародование компромата. С обыском в офис "Страна.ua" силовики пришли вчера около девяти вечера. Журналисты редакции сразу сообщили об этом в соцсетях и на сайте издания. Мол, правоохранители выбили двери, заблокировали вход и объявили о проведении следственных действий.
В здание сначала никого не пускали. Даже адвокатов. В прокуратуре и полиции говорят: редактору интернет-издания и его помощнику готовят сообщение о подозрении.