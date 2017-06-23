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В честь 128-го дня рождения Анны Ахматовой в Киеве открыли памятник поэтессе

23 июня 2017, 17:31
В честь 128-го дня рождения Анны Ахматовой в Киеве открыли памятник поэтессе

Сегодня в Киеве почтили известную на весь мир, талантливую Анну Ахматову. В честь ее 128-го дня рождения в столице торжественно открыли памятник поэтессе! Скульпторы работали над монументом длинных два года. Сам мемориал бронзовый, его высота - более четырех метров, а вес - до 600 килограммов. Увидеть уникальную скульптуру киевляне и гости города смогут в Мариинском парке.

Напомним, Анна Ахматова жила в столице Украины более шести лет и даже посвятила городу несколько своих стихотворений. А больше всего поэтесса любила именно Мариинский парк, который в ту пору называли "Царским". Открытие монумента, к слову, было частной инициативой. Ее поддержал телеканал "Интер".

Общество, свідок

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Воффка 23.06.2017, 18:08 ответить
Й не забуваємо, що дівоче прізвище - Горенко.
Патріот 23.06.2017, 18:15 ответить
А Янукович будет присутствовать?
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