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Мощный взрыв в центре Киева: взорвали внедорожник с бизнесменом

23 июня 2017, 18:29
Мощный взрыв в центре Киева: взорвали внедорожник с бизнесменом

На перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской рванул внедорожник "Тоyоtа" с севастопольской регистрацией, как только водитель сел в машину. Бомба предположительно была прикреплена под его сиденьем. По словам очевидцев, за рулем был бизнесмен. В результате взрыва он получил ранение ног, его срочно госпитализировали.

Кроме внедорожника, взрывная волна повредила припаркованные рядом машины и фасады зданий. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Виновнику грозит лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Взрыв, Здоровье, Покушения, свідок

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