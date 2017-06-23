Мощный взрыв в центре Киева: взорвали внедорожник с бизнесменом

На перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской рванул внедорожник "Тоyоtа" с севастопольской регистрацией, как только водитель сел в машину. Бомба предположительно была прикреплена под его сиденьем. По словам очевидцев, за рулем был бизнесмен. В результате взрыва он получил ранение ног, его срочно госпитализировали.

Кроме внедорожника, взрывная волна повредила припаркованные рядом машины и фасады зданий. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Виновнику грозит лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное заключение.