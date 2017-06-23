Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 23 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Детали убийства в центре столицы у Золотых ворот

23 июня 2017, 19:26
Детали убийства в центре столицы у Золотых ворот

Мужчина, которого убили на глазах у сотен киевлян в центре столицы у Золотых ворот, - бывший военный Сергей Олейник. Он вступился за своего сына, который играл на синтезаторе в скверике возле метро "Золотые ворота". Один из жильцов дома рядом требовал прекратить игру, угрожал физической расправой. Мужчины начали громко спорить. И вдруг нападающий вытащил нож и нанес два ранения в живот и грудь. Мужчина скончался на месте.

Убийцу уже задержали, им оказался 58-летний пенсионер, у которого дома нашли нож со следами крови.

свідок, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab