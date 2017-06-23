Детали убийства в центре столицы у Золотых ворот

Мужчина, которого убили на глазах у сотен киевлян в центре столицы у Золотых ворот, - бывший военный Сергей Олейник. Он вступился за своего сына, который играл на синтезаторе в скверике возле метро "Золотые ворота". Один из жильцов дома рядом требовал прекратить игру, угрожал физической расправой. Мужчины начали громко спорить. И вдруг нападающий вытащил нож и нанес два ранения в живот и грудь. Мужчина скончался на месте.

Убийцу уже задержали, им оказался 58-летний пенсионер, у которого дома нашли нож со следами крови.