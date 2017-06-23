Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 24 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Большинство аферистов ловко раскручивают своих жертв, находясь за решеткой

23 июня 2017, 21:31
Большинство аферистов ловко раскручивают своих жертв, находясь за решеткой

Самая распространенная сегодня схема телефонного мошенничества - это попытка узнать данные вашей банковской карты, говорят в Киберполиции. Схема довольно проста. Первый мошенник звонит человеку, который продает товар на сайте объявлений. Просит номер карты для перечисления денег. Далее покупателю звонят якобы из колл-центра банка и сообщают, что платеж заблокирован, поэтому нужно туда приехать или разблокировать карточку дистанционно, назвав срок ее действия и три цифры на обратной стороне. Как только вы их сообщаете, деньги с вашего счета исчезают мгновенно.

90 процентов таких звонков поступают из мест лишения свободы. И, как правило, в схеме задействованы не один-два человека, а группа людей по ту сторону решетки. Речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч гривен в день! Только представьте, у одной из таких преступных групп, которую задержали недавно, даже был собственный отдел маркетинга, который изучал рынок объявлений для более эффективных сделок, говорит эксперт.

Аферы, Ограбления, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Чисто английские убийства"
Сериал "Чисто английские убийства"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab