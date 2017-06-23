Большинство аферистов ловко раскручивают своих жертв, находясь за решеткой

Самая распространенная сегодня схема телефонного мошенничества - это попытка узнать данные вашей банковской карты, говорят в Киберполиции. Схема довольно проста. Первый мошенник звонит человеку, который продает товар на сайте объявлений. Просит номер карты для перечисления денег. Далее покупателю звонят якобы из колл-центра банка и сообщают, что платеж заблокирован, поэтому нужно туда приехать или разблокировать карточку дистанционно, назвав срок ее действия и три цифры на обратной стороне. Как только вы их сообщаете, деньги с вашего счета исчезают мгновенно.

90 процентов таких звонков поступают из мест лишения свободы. И, как правило, в схеме задействованы не один-два человека, а группа людей по ту сторону решетки. Речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч гривен в день! Только представьте, у одной из таких преступных групп, которую задержали недавно, даже был собственный отдел маркетинга, который изучал рынок объявлений для более эффективных сделок, говорит эксперт.