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В Париже экскурсионный автобус не вписался под мост

23 июня 2017, 23:52
В Париже экскурсионный автобус не вписался под мост

С экскурсии по столице всех влюбленных - в больницу! Туристический автобус попал в аварию в центре Парижа. Задел крышей мост Александра третьего. Заехал под переправу, которая оказалась слишком низкой.

Четверо туристов пострадали. Они сидели на смотровой платформе двухэтажного автобуса. Состояние одного из травмированных крайне тяжелое. Людей зажало в разбитом салоне. Следователи допрашивают водителя. Он ежедневно возит экскурсии по этому маршруту.

ДТП, Здоровье, свідок

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