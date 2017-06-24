Страшный пожар в лондонском небоскребе вызвал неисправный холодильник

Неисправный холодильник стал причиной пожара в лондонской высотке Гренфелл Тауэр. 79 человек сгорели заживо в охваченном пламенем небоскребе. А выживших погорельцев сейчас переселяют в элитные квартиры.



Этого кошмара, возможно, не произошло бы, если бы не чья-то морозилка - говорят в Скотленд-Ярде после недели экспертиз на пепелище Grenfell Tower. Безудержное возгорание началось в одной из квартир на четвертом этаже.