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Страшный пожар в лондонском небоскребе вызвал неисправный холодильник

24 июня 2017, 00:57
Страшный пожар в лондонском небоскребе вызвал неисправный холодильник

Неисправный холодильник стал причиной пожара в лондонской высотке Гренфелл Тауэр. 79 человек сгорели заживо в охваченном пламенем небоскребе. А выживших погорельцев сейчас переселяют в элитные квартиры.

Этого кошмара, возможно, не произошло бы, если бы не чья-то морозилка - говорят в Скотленд-Ярде после недели экспертиз на пепелище Grenfell Tower. Безудержное возгорание началось в одной из квартир на четвертом этаже.

Катастрофы, Пожары, свідок

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