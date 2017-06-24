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В Виннице обезьянок, привезенных из Польши, приучают к украинскому языку

24 июня 2017, 06:13
В Виннице обезьянок, привезенных из Польши, приучают к украинскому языку

В Винницком зоопарке обезьян приучают к украинскому. Животных привезли из Польши, и представьте - они совершенно не понимали нашего языка. Услышав его - замирали в страхе. Но как только работники зверинца заговорили по-польски, карликовые животные успокоились.

Сколько времени понадобится обезьянкам, чтобы выучить украинский, неизвестно. Ведь животным по 2 года. Зверушки немного раскрепостились и начали привыкать к новой жизни.

Животные, Прочее, свідок

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Первыми словами были "Слава Украiнi"
Вася 24.06.2017, 07:30 ответить
ПОТОМ В СИБИРЬ ПОСЛАТЬ, ОРЕХИ С ДЕРЕВЬЕВ СОБИРАТЬ. ( Х.Ф. "ГАРАЖ")
Флекс 24.06.2017, 07:07 ответить

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