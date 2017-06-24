В Виннице обезьянок, привезенных из Польши, приучают к украинскому языку

В Винницком зоопарке обезьян приучают к украинскому. Животных привезли из Польши, и представьте - они совершенно не понимали нашего языка. Услышав его - замирали в страхе. Но как только работники зверинца заговорили по-польски, карликовые животные успокоились.



Сколько времени понадобится обезьянкам, чтобы выучить украинский, неизвестно. Ведь животным по 2 года. Зверушки немного раскрепостились и начали привыкать к новой жизни.