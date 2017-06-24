Подробности дела Гужвы

Генпрокуратура готовится объявить о подозрении главному редактору "Страна.UA" Игорю Гужве. После этого суд должен избрать ему меру пресечения. Напомню, журналиста задержали ночью, а в редакции интернет-издания провели обыск. В прокуратуре говорят: Гужва требовал 10 тысяч долларов у нардепа. Задержанный же утверждает: дело сфабриковано.



Кстати, Украина сейчас на 102 строчке в рейтинге свободы слова из 180 стран. Рядом Непал и Гвинея. Это на 5 позиций выше, чем в прошлом году. "Репортеры без границ" говорят, что атаки на журналистскую свободу в Украине постоянно нарастают.