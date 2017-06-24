Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 24 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Подробности дела Гужвы

24 июня 2017, 07:36
Подробности дела Гужвы

Генпрокуратура готовится объявить о подозрении главному редактору "Страна.UA" Игорю Гужве. После этого суд должен избрать ему меру пресечения. Напомню, журналиста задержали ночью, а в редакции интернет-издания провели обыск. В прокуратуре говорят: Гужва требовал 10 тысяч долларов у нардепа. Задержанный же утверждает: дело сфабриковано.

Кстати, Украина сейчас на 102 строчке в рейтинге свободы слова из 180 стран. Рядом Непал и Гвинея. Это на 5 позиций выше, чем в прошлом году. "Репортеры без границ" говорят, что атаки на журналистскую свободу в Украине постоянно нарастают.

Аферы, Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab