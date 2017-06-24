Новые подробности дела шеф-редактора "Страна.UA"

Игоря Гужву взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен. Такое решение принял Шевченковский суд столицы. Главный редактор интернет-издания "Страна.UA" обвиняется в вымогательстве денег у нардепа.



Недовольными решением суда остались прокуроры. Они рассказали, что, возможно, будут подавать апелляцию и просить увеличить сумму залога для И. Гужвы.



Сегодня также избрали меру пресечения Антону Филипковскому, который в деле фигурирует в качестве посредника. Его посадили под домашний арест, ведь, по словам прокурора, он будто бы начал сотрудничать со следствием.