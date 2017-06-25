В Киеве оштрафовали альпинистов-экстремалов

В Киеве альпинисты устроили опасное шоу для прохожих на недостроенном Подольском мосту. Мужчины вскарабкались на арку переправы. Сделали отверстия в металлической конструкции для крепления и растянули канаты. А потом, как эквилибристы, пытались по нему ходить.



Тренировку экстремалов на высоте в 70 метров засняли свидетели. Они вызвали полицию. Патрульные выписали смельчакам штраф, а мостостроительная компания определит, на какую сумму альпинисты наделали незаконных отверстий.