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В Киеве оштрафовали альпинистов-экстремалов

25 июня 2017, 01:55
В Киеве оштрафовали альпинистов-экстремалов

В Киеве альпинисты устроили опасное шоу для прохожих на недостроенном Подольском мосту. Мужчины вскарабкались на арку переправы. Сделали отверстия в металлической конструкции для крепления и растянули канаты. А потом, как эквилибристы, пытались по нему ходить.

Тренировку экстремалов на высоте в 70 метров засняли свидетели. Они вызвали полицию. Патрульные выписали смельчакам штраф, а мостостроительная компания определит, на какую сумму альпинисты наделали незаконных отверстий.

Прочее, свідок

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