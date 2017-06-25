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Заблудившегося трехлетнего грибника спасли в Винницкой области

25 июня 2017, 09:41
Заблудившегося трехлетнего грибника спасли в Винницкой области

Большой переполох в маленьком селе. В Винницкой области трехлетний малыш так увлекся сбором грибов в лесу, что потерял своих родителей. На поиск ребенка бросились сотни людей и едва ли не весь личный состав полиции.

В конце концов маленького беглеца нашел Ярослав. Аж за три километра, на другой стороне леса. Полицейский до сих пор не сдерживает улыбки после встречи с трехлетним путешественником. Говорит: вместо испуга у мальчика на лице было разочарование, потому что не успел насобирать грибов...

Несчастные случаи, свідок

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