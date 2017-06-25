В Донецкой области продолжается поиск шестилетней девочки

В Донецкой области до сих пор продолжаются поиски шестилетней Алины Васютиной. Девочка в понедельник днем ушла за мороженым в магазин и пропала. Последней ее видела продавец. Однако куда пошел дальше ребенок - неизвестно.



Пропавшую ищут как с земли, так и с неба - задействовали даже квадрокоптер. Правоохранители вдоль и поперек обошли весь город и территорию вокруг него, опросили всех жителей, но пока никаких зацепок. Сейчас все Горняк обклеен фотографиями пропавшей Алины, информацией о ней и куда следует обращаться, если кто-то увидит девочку.