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Пьяный водитель сбил двух детей на Житомирщине

26 июня 2017, 16:20
Пьяный водитель сбил двух детей на Житомирщине

Сорокашестилетний водитель микроавтобуса превысил скорость, вылетел на обочину, наехал на деревянные бревна. А потом протаранил двух малышей, которые гуляли рядом. Семилетний мальчик от травм скончался на руках у медиков. Его трехлетний друг жив. Сейчас он в больнице.

Мужчина, который сбил мальчиков, - частный предприниматель. В его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя. За содеянное водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

ДТП, Здоровье, свідок, Убийства

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