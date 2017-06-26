Пьяный водитель сбил двух детей на Житомирщине

Сорокашестилетний водитель микроавтобуса превысил скорость, вылетел на обочину, наехал на деревянные бревна. А потом протаранил двух малышей, которые гуляли рядом. Семилетний мальчик от травм скончался на руках у медиков. Его трехлетний друг жив. Сейчас он в больнице.

Мужчина, который сбил мальчиков, - частный предприниматель. В его крови обнаружили 2,2 промилле алкоголя. За содеянное водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.