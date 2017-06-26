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Поиски 6-летней Алины Васютиной в Донецкой области продолжаются уже неделю

26 июня 2017, 17:23
Поиски 6-летней Алины Васютиной в Донецкой области продолжаются уже неделю

В прошлый понедельник девочка ушла за мороженым в магазин и пропала. Последней ее видела именно продавщица. Куда делась малышка - неизвестно. Пропавшую ищут, как с земли, так и с неба - задействовали даже квадрокоптер. Правоохранители обошли весь город Горняк и территорию вокруг, опросили всех жителей, но никаких зацепок так и не нашли.

Сейчас повсюду фотографии и информация о пропавшей Алине. К поискам подключились копы из других районов области, спасатели и все горожане Горняка. В городе создали оперативный штаб, который координирует каждую группу поисковиков.

Помогите найти, свідок

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