Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 26 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Суд избрал меру пресечения для Игоря Гужвы

26 июня 2017, 18:17
Суд избрал меру пресечения для Игоря Гужвы

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва - в Лукьяновском СИЗО. Его подозревают в вымогательстве денег за то, чтобы не печатать компрометационный материал на нардепа-радикала Дмитрия Линько. Сам он все обвинения отвергает. Однако суд избрал ему меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, главного редактора интернет-издания Игорь Гужву задержали 22 июня и провели обыски в офисе издания. Тогда же представители Национального союза журналистов назвали ситуацию чрезвычайной и призвали силовиков как можно скорее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений.

Общество, свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Линия защиты"
Сериал "Линия защиты"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab