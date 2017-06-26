Суд избрал меру пресечения для Игоря Гужвы

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва - в Лукьяновском СИЗО. Его подозревают в вымогательстве денег за то, чтобы не печатать компрометационный материал на нардепа-радикала Дмитрия Линько. Сам он все обвинения отвергает. Однако суд избрал ему меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, главного редактора интернет-издания Игорь Гужву задержали 22 июня и провели обыски в офисе издания. Тогда же представители Национального союза журналистов назвали ситуацию чрезвычайной и призвали силовиков как можно скорее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений.