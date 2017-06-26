В Украине значительно подорожает хлеб

Цены на хлеб повысят аж на 30 процентов в течение следующих полгода. И коснется это не только частных пекарен, но и крупных заводов по всей Украине. Однако - почему? Чаще всего производители идут на такие шаги из-за неурожая зерновых. Но аграрии уверяют - пшеницы на полях достаточно.

Аналитики объясняют, цена на продукт зависит не только от сырья. Это лишь чуть больше трети от стоимости. Еще пятая часть идет на налоги, почти столько же - на зарплату сотрудникам, 11 процентов - это оплата электричества и газоснабжения. И лишь небольшая доля - не более десятины - чистая прибыль производителя.