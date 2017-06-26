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В Украине значительно подорожает хлеб

26 июня 2017, 19:21
В Украине значительно подорожает хлеб

Цены на хлеб повысят аж на 30 процентов в течение следующих полгода. И коснется это не только частных пекарен, но и крупных заводов по всей Украине. Однако - почему? Чаще всего производители идут на такие шаги из-за неурожая зерновых. Но аграрии уверяют - пшеницы на полях достаточно.

Аналитики объясняют, цена на продукт зависит не только от сырья. Это лишь чуть больше трети от стоимости. Еще пятая часть идет на налоги, почти столько же - на зарплату сотрудникам, 11 процентов - это оплата электричества и газоснабжения. И лишь небольшая доля - не более десятины - чистая прибыль производителя.

Прочее, свідок

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Слава Украине.
Марина 26.06.2017, 19:59 ответить
"І лише невелика частка - трохи більше десятини - чистий прибуток виробника"
Так оно так и ДОЛЖНО быть! Понапривыкались получать 50% прибыли с бизнеса, а не как во многих нормальных странах - под 10%.
Дмитро 26.06.2017, 19:53 ответить
Влада Порошенка- Гройсмана відмовилась від державного регулювання цін на соціальні продукти , до яких в першу чергу належить хліб. При тотальній монополізації це неминуче призведе до неконтрольованого скачка цін не тільки на хліб, а на весь асортимент продовольства. Вважаючи на те, що 80% населення України по класифікації ООН- ЖЕБРАКИ, бо живуть менш як на 5 доларів в день( 130 грн), то це не що інше як продовження політики ГЕНОЦИДУ, який послідовно проводить ця влада. На ГЕНОЦИД- фізичне знищення українців цією владою направлені і її "реформи"- МЕДИЧНА, ПЕНСІЙНА І ЗАМЕЛЬНА, ціль якої заволодіння безцінною землею України, іі скупкой за копійки іноземцями , ціна якої, по словам проф. Олега Соскіна вартує ТРИЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ.
Міша 26.06.2017, 19:52 ответить
При этой подоночной власти всё и всегда будет дорожать. Это кому-то ещё непонятно, упоротые?!
Vitaliy 26.06.2017, 19:45 ответить

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