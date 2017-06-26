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Впечатляющее ДТП: 20-летний парень не остановился даже тогда, когда его авто начало распадаться на части

26 июня 2017, 20:24
Впечатляющее ДТП: 20-летний парень не остановился даже тогда, когда его авто начало распадаться на части

Киев. Кольцевая дорога недалеко от выезда из города. Нарушая все правила, с бешеной скоростью между машинами маневрирует черная легковушка. Но уже через несколько метров водитель не справился с управлением и его занесло в зеленую зону. Машину сильно подбросило, когда она наехала на бордюр. Чудом минуя густо насаженные деревья, легковушка влетела в электроопору. Но и это не остановило любителя скорости. Наконец, припарковался автомобиль в кювете. От легковушки отвалились запчасти, которые повредили еще несколько машин.

Оформление протокола прошло тоже не спокойно. К искореженному автомобилю подошел отец водителя, который начал бросаться на полицейских. После бурного выяснения отношений отец все же поехал, чтобы навестить сына в больнице. Тем временем правоохранители разбираются, не был ли водитель безумной легковушки пьян.

ДТП, свідок

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