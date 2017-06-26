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На Волыни священника с женой выселили из дома, а детей оставили

26 июня 2017, 22:49
На Волыни священника с женой выселили из дома, а детей оставили

На Волыни хотят отобрать детей у священника Украинской православной церкви. Сначала забрали приход, а теперь еще и дом. И все решил суд. А вот сторонники Киевского патриархата пытаются выжить из волынского села отца Ростислава.

Согласно закону, несовершеннолетних запрещено выселять из жилья без предоставления альтернативного. Очевидно, таким странным образом суд решил проблему - детей оставил в помещении, а родителей - нет!

Общество, свідок

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