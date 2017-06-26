На Волыни священника с женой выселили из дома, а детей оставили

На Волыни хотят отобрать детей у священника Украинской православной церкви. Сначала забрали приход, а теперь еще и дом. И все решил суд. А вот сторонники Киевского патриархата пытаются выжить из волынского села отца Ростислава.



Согласно закону, несовершеннолетних запрещено выселять из жилья без предоставления альтернативного. Очевидно, таким странным образом суд решил проблему - детей оставил в помещении, а родителей - нет!