Поттериана празднует двадцатилетие

Сегодня исполняется 20 лет со дня выхода первой книги о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень". Ее написала Джоан Роулинг в начале 90-х годов. В течение этих двух десятилетий миллионы фанатов со всего мира переживали и радовались вместе с Гарри Поттером и его лучшими друзьями - Роном Уизли и Гермионой Грейнджер.



Через 20 лет после появления Гарри Поттера его поклонники все еще пытаются попасть в Хогвардс с магической платформы в Кингс Кросс - железнодорожного вокзала в северо-восточной части Лондона.