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Поттериана празднует двадцатилетие

27 июня 2017, 03:59
Поттериана празднует двадцатилетие

Сегодня исполняется 20 лет со дня выхода первой книги о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень". Ее написала Джоан Роулинг в начале 90-х годов. В течение этих двух десятилетий миллионы фанатов со всего мира переживали и радовались вместе с Гарри Поттером и его лучшими друзьями - Роном Уизли и Гермионой Грейнджер.

Через 20 лет после появления Гарри Поттера его поклонники все еще пытаются попасть в Хогвардс с магической платформы в Кингс Кросс - железнодорожного вокзала в северо-восточной части Лондона.

Общество, свідок

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