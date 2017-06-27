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В Виннице поженились подопечные интерната для престарелых

27 июня 2017, 05:35
В Виннице поженились подопечные интерната для престарелых

Молодожены в семьдесят. В Виннице двое седовласых пенсионеров поженились прямо в стенах дома-интерната. Они влюбились с первого взгляда, и уже через год Анна услышала от Леонида предложение руки и сердца. Не поздно ли - встретить судьбу на восьмом десятке?

Обоих сильно потрепала судьба. Леонид довольно рано стал вдовцом, затем жил в гражданском браке, но не сложилось, поэтому решил перебраться в интернат. Так же и Анна. Женщина была замужем, но развелась. От брака у нее - взрослый сын. Но веры в любовь, говорит, не утратила. Именно поэтому и не смогла отказать Леониду.

свідок, Секс и чувства

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