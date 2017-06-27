Владимир Этуш попал в больницу

Актера Владимира Этуша госпитализировали в реанимацию имени Склифосовского. Ранее в театре Вахтангова рассказали, что артист получил травму спинного мозга - упал с лестницы.



В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться завтра. Владимир Этуш в мае отметил 95-летний юбилей. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".