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Владимир Этуш попал в больницу

27 июня 2017, 08:19
Владимир Этуш попал в больницу

Актера Владимира Этуша госпитализировали в реанимацию имени Склифосовского. Ранее в театре Вахтангова рассказали, что артист получил травму спинного мозга - упал с лестницы.

В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться завтра. Владимир Этуш в мае отметил 95-летний юбилей. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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