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Украинские компании и учреждения до сих пор не оправились от вируса Petya.А

29 июня 2017, 18:00
Украинские компании и учреждения до сих пор не оправились от вируса Petya.А

Не всем удалось преодолеть последствия масштабной хакерской атаки. У "Ощадбанка" не работают банкоматы, там рекомендуют клиентам снимать наличные с устройств других финансовых учреждений, впрочем за эту услугу потребители будут платить комиссию из собственного кармана. В ограниченном режиме возобновил работу своих отделений "Укргазбанк".

Вирус повлиял и на начало вступительной кампании: на данный момент абитуриенты не могут загрузить свои данные в электронный кабинет для поступающих. Между тем, оправились от атаки в международном аэропорту "Борисполь". Для пассажиров уже доступна информация онлайн.

По информации Киберполиции, к ним поступило более тысячи сообщений о вмешательстве вируса. Официально с заявлениями обратились почти полсотни компаний.

Аферы, Общество, Прочее, свідок

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