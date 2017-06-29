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Два человека погибли в результате жуткого ДТП в Винницкой области

29 июня 2017, 19:03
Два человека погибли в результате жуткого ДТП в Винницкой области

Накануне вечером в Бершадском районе микроавтобус "Фольксваген" влетел в припаркованную фуру. От удара бус раздавило в щепки. В нем находилось три человека. Двое пассажиров - 20-летний и на год старше ребята - погибли на месте. Водителя же спасателям пришлось вырезать из искореженного авто, он получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

По предварительной информации, трагедия произошла, потому что водителя микроавтобуса ослепило солнце. Окончательную причину предстоит выяснить следствию. По факту гибели людей начато уголовное производство.

ДТП, свідок

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