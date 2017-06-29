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Одесская прокуратура требует содержания под стражей для мужчины, который задушил двух детей своей сожительницы

29 июня 2017, 20:06
Одесская прокуратура требует содержания под стражей для мужчины, который задушил двух детей своей сожительницы

Накануне мать детей поссорилась с сожителем и выгнала его из квартиры. Но на утро, сильно избитый, мужчина вернулся в дом. Женщина пустила пьяного мужа домой и побежала на работу, но позвонила сестре и попросила прийти, присмотреть за малышами. Та нашла племянников уже мертвыми.

Когда подозреваемый протрезвел, пояснил: проснулся, увидел - рядом играют дети; решил отомстить. По факту убийства 11-летнего мальчика и его 5-летней сестренки начали уголовное производство. Соседи уверены - изверг должен получить максимальное наказание.

свідок, Убийства

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