Одесская прокуратура требует содержания под стражей для мужчины, который задушил двух детей своей сожительницы

Накануне мать детей поссорилась с сожителем и выгнала его из квартиры. Но на утро, сильно избитый, мужчина вернулся в дом. Женщина пустила пьяного мужа домой и побежала на работу, но позвонила сестре и попросила прийти, присмотреть за малышами. Та нашла племянников уже мертвыми.

Когда подозреваемый протрезвел, пояснил: проснулся, увидел - рядом играют дети; решил отомстить. По факту убийства 11-летнего мальчика и его 5-летней сестренки начали уголовное производство. Соседи уверены - изверг должен получить максимальное наказание.