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В Виннице неизвестные мотоциклисты взорвали магазин

1 июля 2017, 19:30
В Виннице неизвестные мотоциклисты взорвали магазин

Адское утро в Виннице. Около 11 часов в центре города произошел взрыв. Свидетели видели, как двое мотоциклистов в шлемах подбежали к магазину одежды, когда продавец открывала дверь. Брызнули ей в лицо неизвестным веществом и что-то бросили внутрь магазина. Через мгновение рвануло и начался пожар.

Напуганные прохожие вызвали спасателей, скорую и полицию. Пожарные быстро потушили пламя, а пострадавшую сотрудницу заведения забрали в больницу. Сейчас полицейские разыскивают нападавших и выясняют мотивы преступления. Им грозит до семи лет тюрьмы, пока по статье "хулиганство".

Взрыв, Пожары, свідок, Хулиганство

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