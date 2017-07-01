В Виннице неизвестные мотоциклисты взорвали магазин

Адское утро в Виннице. Около 11 часов в центре города произошел взрыв. Свидетели видели, как двое мотоциклистов в шлемах подбежали к магазину одежды, когда продавец открывала дверь. Брызнули ей в лицо неизвестным веществом и что-то бросили внутрь магазина. Через мгновение рвануло и начался пожар.



Напуганные прохожие вызвали спасателей, скорую и полицию. Пожарные быстро потушили пламя, а пострадавшую сотрудницу заведения забрали в больницу. Сейчас полицейские разыскивают нападавших и выясняют мотивы преступления. Им грозит до семи лет тюрьмы, пока по статье "хулиганство".