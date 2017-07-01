Смертельное ДТП под Киевом

Недалеко от столицы случилось ДТП с ужасными последствиями. Водитель легковушки на большой скорости решил обогнать попутный транспорт, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась, а ее водитель вылетел из салона.



От страшных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. В другом автомобиле пострадавших нет. На месте смертельной аварии работает полиция - правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Куда же так спешил мужчина - пока неизвестно.