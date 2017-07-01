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В Херсоне протестуют жители аварийных домов

1 июля 2017, 21:36
В Херсоне протестуют жители аварийных домов

В Херсоне люди перекрыли оживленное шоссе. Таким образом жители аварийных домов требовали, чтобы их переселили из опасных домов. Горожане говорят, что их квартиры уже трещат по швам, а государственная программа отселения - не работает.

Программу отселения в городском совете пообещали показали жителям дома в ближайшее время. Сами митингующие решили снова поднять вопрос на ближайшей сессии. Всего в Херсоне остается 20 таких аварийных домов.

Общество, свідок, Служебные преступления

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