В Херсоне протестуют жители аварийных домов

В Херсоне люди перекрыли оживленное шоссе. Таким образом жители аварийных домов требовали, чтобы их переселили из опасных домов. Горожане говорят, что их квартиры уже трещат по швам, а государственная программа отселения - не работает.



Программу отселения в городском совете пообещали показали жителям дома в ближайшее время. Сами митингующие решили снова поднять вопрос на ближайшей сессии. Всего в Херсоне остается 20 таких аварийных домов.