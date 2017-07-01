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Будущих водителей будут тестировать по-новому

1 июля 2017, 23:34
Будущих водителей будут тестировать по-новому

С сегодняшнего дня все будущие украинские водители будут сдавать экзамены по новым билетам. В Министерстве внутренних дел разработали две тысячи вопросов, но впоследствии планируется увеличить их количество. Самое главное, отмечают в МВД: из тестов убрали задачи, на которые можно ответить двояко, и исправили логические ошибки.

Недовольны нововведением будут только те, кто надеялся списать, потому что тестирование отныне будет проходить под бдительным оком камер видеонаблюдения. А вот время прохождения водительского экзамена останется неизменным - 20 минут. За этот период будущий водитель должен правильно ответить на 18 из 20 тестовых вопросов, которые избираются системой случайно.

Общество, свідок

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