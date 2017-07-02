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В "Борисполе" задержали интердевочек вместе с сутенершей-куратором

2 июля 2017, 00:35
В "Борисполе" задержали интердевочек вместе с сутенершей-куратором

С полными чемоданами презервативов на работу. В аэропорту "Борисполь" задержали украинок, которые направлялись на Кипр. Вместе с девушками не пустили на самолет и их куратора. Что обнаружили во время обыска в квартире куратора и на какую работу она везла молодых женщин?

Загранпаспорта, ксерокопии документов, полные чемоданы вещей и билеты на солнечный Кипр. Но это вовсе не турагентство, а обладательниц документов отправляют не на отдых. Все девушки должны были ехать за границу работать.

Аферы, свідок, Секс и чувства

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