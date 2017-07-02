Как Украина оправляется от последствий кибератаки

На этой неделе украинские компьютерные сети пост радали от наибольшей кибератаки за всю историю. Сотни тысяч компьютеров по всей стране в один момент были заблокированы вирусом Петя. Одни компании уже возобновили свою работу, а другие и сейчас пытаются избавиться от последствий кибератаки.



Украина приняла на себя наибольший удар. Впрочем, вирус пошел дальше. Хакерская атака парализовала многие из компании-гигантов в России, ряде стран Западной Европы, и даже добралась до Соединенных Штатов.