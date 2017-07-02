В Одессе отчим задушил детей, чтобы отомстить жене

Ужасная семейная трагедия произошла в Одессе. Там отчим хладнокровно убил двух детей. После совершенного позвонил жене со словами: я отнял у тебя самое дорогое! Задушил 11-летнего Самира и 5-летнюю Вику, чтобы отомстить их матери.



Правоохранители отмечают: подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическую экспертизу. Но уверены: мужчина планировал страшное преступление. За содеянный кошмар ему грозит пожизненное заключение.