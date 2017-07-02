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В Одессе отчим задушил детей, чтобы отомстить жене

2 июля 2017, 03:35
В Одессе отчим задушил детей, чтобы отомстить жене

Ужасная семейная трагедия произошла в Одессе. Там отчим хладнокровно убил двух детей. После совершенного позвонил жене со словами: я отнял у тебя самое дорогое! Задушил 11-летнего Самира и 5-летнюю Вику, чтобы отомстить их матери.

Правоохранители отмечают: подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическую экспертизу. Но уверены: мужчина планировал страшное преступление. За содеянный кошмар ему грозит пожизненное заключение.

свідок, Секс и чувства, Суды, Убийства

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