Столичный админсуд перенес рассмотрение дела по переименованию проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича на конец августа

Киевляне против переименования, даже зарегистрировали на сайте КГГА петицию с требованием запретить трогать название проспекта. Она, к слову, уже набрала почти девять тысяч подписей из необходимых десяти.

Напомним, 12 июня суд запретил подписывать мэру решение депутатов о переименовании проспекта Ватутина, пока нет окончательного вердикта суда. Впрочем Виталий Кличко все же подписал решение Киевсовета.