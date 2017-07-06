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Столичный админсуд перенес рассмотрение дела по переименованию проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича на конец августа

6 июля 2017, 11:16
Столичный админсуд перенес рассмотрение дела по переименованию проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича на конец августа

Киевляне против переименования, даже зарегистрировали на сайте КГГА петицию с требованием запретить трогать название проспекта. Она, к слову, уже набрала почти девять тысяч подписей из необходимых десяти.

Напомним, 12 июня суд запретил подписывать мэру решение депутатов о переименовании проспекта Ватутина, пока нет окончательного вердикта суда. Впрочем Виталий Кличко все же подписал решение Киевсовета.

Общество, свідок

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