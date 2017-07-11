Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 11 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Незаконная вырубка леса в окрестностях Киева переросла в массовое ДТП со стрельбой

11 июля 2017, 12:30
Незаконная вырубка леса в окрестностях Киева переросла в массовое ДТП со стрельбой

Лесные браконьеры уничтожили более ста вековых деревьев. Когда же возмущенные жители пытались им помешать, открыли по ним огонь. У местных лопнуло терпение и автомобили лесорубов начали давить грузовиком. В полиции говорят - водитель мог наехать на людей. Его остановили и задержали, но впоследствии отпустили домой. Жена мужчины рассказывает - команду на вырубку леса дали застройщики, с которыми уже не первый год воюет местная община. Ведь дельцы каждый раз показывают им фальшивые документы.

Сейчас следователи проверяют документы. Если же окажется, что вырубка было незаконной - виновных обещают отправить за решетку. Ведь они своими действиями уничтожили почти 10 соток леса. Наказать обещают и виновных в конфликте. Против одного из браконьеров открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Поврежденные автомобили забрали на штрафплощадку. В багажниках правоохранители нашли по несколько номерных знаков. Местные же жители намерены дежурить возле леса, пока застройщик не прекратит уничтожать деревья.

Драки и насилие, ДТП, Контрабанда, Общество, Прочее, свідок, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Страх в твоем доме"
Сериал "Страх в твоем доме"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab