Незаконная вырубка леса в окрестностях Киева переросла в массовое ДТП со стрельбой

Лесные браконьеры уничтожили более ста вековых деревьев. Когда же возмущенные жители пытались им помешать, открыли по ним огонь. У местных лопнуло терпение и автомобили лесорубов начали давить грузовиком. В полиции говорят - водитель мог наехать на людей. Его остановили и задержали, но впоследствии отпустили домой. Жена мужчины рассказывает - команду на вырубку леса дали застройщики, с которыми уже не первый год воюет местная община. Ведь дельцы каждый раз показывают им фальшивые документы.

Сейчас следователи проверяют документы. Если же окажется, что вырубка было незаконной - виновных обещают отправить за решетку. Ведь они своими действиями уничтожили почти 10 соток леса. Наказать обещают и виновных в конфликте. Против одного из браконьеров открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Поврежденные автомобили забрали на штрафплощадку. В багажниках правоохранители нашли по несколько номерных знаков. Местные же жители намерены дежурить возле леса, пока застройщик не прекратит уничтожать деревья.