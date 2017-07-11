Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 11 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Трех сестер, которые утонули в ночь на Ивана Купала, похоронили в Одесской области

11 июля 2017, 13:35
Трех сестер, которые утонули в ночь на Ивана Купала, похоронили в Одесской области

Проводить в последний путь Кристину, Екатерину и Татьяну пришли всем селом. Родители не помнят себя от горя, а соседи не могут понять, почему девушек никто не спас. Родные погибших винят в трагедии мужчин, которые предложили девушкам прогулку по воде.

Мужчины от односельчан прячутся. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения транспортных правил, что привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. С девушкой, что выжила, - работают психологи.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Читающий мысли - 4"
Сериал "Читающий мысли - 4"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab