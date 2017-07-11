Трех сестер, которые утонули в ночь на Ивана Купала, похоронили в Одесской области

Проводить в последний путь Кристину, Екатерину и Татьяну пришли всем селом. Родители не помнят себя от горя, а соседи не могут понять, почему девушек никто не спас. Родные погибших винят в трагедии мужчин, которые предложили девушкам прогулку по воде.

Мужчины от односельчан прячутся. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения транспортных правил, что привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. С девушкой, что выжила, - работают психологи.