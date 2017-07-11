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Трехэтажка в Голосеевском районе, которую разрушил мощный взрыв газа, восстановлению не подлежит

11 июля 2017, 14:40
Трехэтажка в Голосеевском районе, которую разрушил мощный взрыв газа, восстановлению не подлежит

Такие выводы сделали в КГГА, поэтому спасатели позволили жителями забрать из-под руин уцелевшие вещи. Сейчас 24 человека из зарегистрированных семидесяти семи жителей разрушенного дома временно переселили в общежитие. В комнатах - по несколько кроватей, есть возможность приготовить пищу. Но большинство пострадавших сразу после взрыва приютили родственники и знакомые.

Судьбу разрушенного дома теперь будет решать строительная комиссия городского совета. Поэтому владельцы квартир в разрушенном доме сортируют спасенные из руин вещи. Что делать дальше, не знают и боятся, что временное пристанище станет постоянным. Ведь пока новых квартир им никто не обещает.

Напомним, взрыв был настолько мощный, что полностью разнесло две квартиры. Еще две разрушены частично. Взрывной волной выбило окна в соседних многоэтажках. Причины трагедии выясняет следствие. Предварительная версия - взрыв газа, однако жители в нее не верят.

Взрыв, Катастрофы, Несчастные случаи, свідок

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