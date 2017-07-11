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Настоящий Карлсон терроризирует жителей многоэтажки в Луцке: человек с пропеллером без разрешения хозяйничает у них на крыше

11 июля 2017, 15:44
Настоящий Карлсон терроризирует жителей многоэтажки в Луцке: человек с пропеллером без разрешения хозяйничает у них на крыше

Так же как известный мультипликационный персонаж, без разрешения и предупреждения крышу дома, правда в Луцке, облюбовал неизвестный мужчина с пропеллером. Свою несколькометровую конструкцию установил на шахте лифта девятиэтажки. Кто владелец пропеллера и для чего его тут установили - жители не знают. Между тем, аппарат начал мешать и даже пугать. Возмущенные люди обратились в ЖЭК. Но коммунальщики только разводят руками. Говорят - выследить владельца пропеллера пока не удается. Тогда жильцы попросили помощи у муниципальной полиции. И луцкого Карлсона нашли. Его деятельность на крыше незаконна.

И владелец пропеллера на жалобы людей не считается. Предприниматель объясняет: ветряка установил, чтобы превращать кинетическую энергию ветра в электрическую. Пока изучает, можно зарабатывать на таком промысле. Свой эксперимент мужчина считает удачным, поскольку выяснил, что за месяц ветряк может производить более 600 киловатт электроэнергии. Впрочем, в ближайшие дни конструкцию придется демонтировать. Но несмотря на это, своих опытов Александр не прекратит, но постарается делать это незаметно.

Общество, Прочее, свідок

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