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Помогите спасти! Друг случайно прострелил голову 16-летнему Яну из Белой Церкви

11 июля 2017, 17:02
Помогите спасти! Друг случайно прострелил голову 16-летнему Яну из Белой Церкви

Парень уже более 20 дней в коме, впрочем имеет все шансы на жизнь! Вернуть родителям улыбающегося и заботливого сына может наше с вами неравнодушие!

Жизнь семьи на "до" и "после" разделил всего один вечер, когда подросток вместе с другом пошел в отцовский гараж. Оказывается, среди груды металла друзья нашли пистолет. Приятель захотел похвастаться перед Яном и показать, какой он искусный стрелок. Но случилась беда. Пуля прошла над глазом и фактически растрощила часть черепа. Уже более 20 дней парень в коме. За это время перенес 3 операции. Но это - далеко не конец испытаний. Ежедневно родители Яна тратят по несколько тысяч гривен, чтобы их сын наконец открыл глаза. Потратили все сбережения и одолжили большую сумму у друзей и знакомых.

Но сколько еще их сынишка пробудет в реанимации, не могут сказать даже врачи. Ведь состояние подростка - крайне тяжелое. Ежедневно ему нужно дорогостоящее лечение, а потом - еще и операция. А пока родители парня ежедневно преодолевают сотни киломерив - из Белой Церкви, чтобы поговорить с сыном, потому что верят - он все слышит и понимает.

Мать очень надеется, что парень выздоровеет и воплотит в жизнь свою давнюю мечту - поступить в медицинский университет и так же, как ему сейчас, давать надежду больным.

Помогите, свідок

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