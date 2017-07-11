Врачи подозревают заболевание сибирской язвой у жительницы Сумщины

Женщина не хочет показывать свое лицо и называть свое имя, но пораженные язвами конечности демонстрирует. На странные красные вздутые пятна на своих ногах 49-летняя жительница Мирополья сначала даже не обратила внимания. Просто помазала их какой-то мазью. Но когда стало известно, что в селе обнаружили сибирскую язву, побежала к врачам.

Страшная болезнь начинается остро и с таких симптомов: поднимается температура тела, больной испытывает головную боль, боль в мышцах и суставах. Но только по характерным признакам на коже можно заподозрить сибирскую язву. Инкубационный период - от нескольких часов до 14 дней. Действительно ли у пациентки сибирская язва - должны показать результаты лабораторных исследований. Впрочем, селянка присматривала за животными именно на той ферме, вблизи которой нашли зараженные спорами сибирской язвы останки двух овец. Это очень напугало местных жителей.

Сейчас женщину, у которой подозревают сибирскую язву лечат антибактериальными препаратами. И ждут заключения лаборатории. Также проверяют всех жителей Мирополья и животных на возможность заражения.