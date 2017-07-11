Елизавета Вторая запретила свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл

Уже полгода, как с первых полос таблоидов не исчезает фотография американской актрисы Меган Маркл вместе с британским принцем Гарри. Роман 32-летнего принца с 35-летней актрисой продолжается, принц предложил пожениться, на что Меган с удовольствием согласилась. Гарри познакомил свою будущую жену со своим отцом, который не против их брака. Но не королева Елизавета II. У Меган - неблагородное происхождение, к тому же она иностранка и официально уже была замужем. Более того, по данным СМИ, королева якобы хочет лишить Гарри монарших привилегий в случае бракосочетания с актрисой.

Впрочем, принцы женятся на простолюдинках не только в детских сказках. О самых известных и самых громких королевских мезальянсах нашего времени - смотрите в сюжете.