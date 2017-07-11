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Черкасские лесничие создали долину роз

11 июля 2017, 23:14
Черкасские лесничие создали долину роз

Случайные туристы там только зачарованно ходят между кустов и много фотографируют. Чтобы долина роз расцвела разнообразными красками, понадобилось целых три года кропотливой работы. Всего в этой долине сейчас цветет более полусотни сортов роз.

Цвести розы будут до конца лета. После специалисты смогут определиться, насколько удачным и прибыльным был их эксперимент. Но мечтают, что им удастся создать крупнейший в Украине фонд саженцев королевы цветов.

Прочее, свідок

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