Черкасские лесничие создали долину роз

Случайные туристы там только зачарованно ходят между кустов и много фотографируют. Чтобы долина роз расцвела разнообразными красками, понадобилось целых три года кропотливой работы. Всего в этой долине сейчас цветет более полусотни сортов роз.

Цвести розы будут до конца лета. После специалисты смогут определиться, насколько удачным и прибыльным был их эксперимент. Но мечтают, что им удастся создать крупнейший в Украине фонд саженцев королевы цветов.