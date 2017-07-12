Мужчина зарезал ножом свою жену и более суток провел с останками тела в квартире

О беде сообщили соседи, которые почувствовали якобы запах газа и срочно вызвали спасателей. Чрезвычайникам удалось попасть в квартиру, откуда шел запах. Увиденное там их шокировало. В квартире вещи были перевернуты вверх дном, повсюду кровь. На полу нашли окровавленное тело 28-летней женщины. Оно лежало здесь уже вторые сутки. Поэтому это был не запах газа, как сразу показалось соседям, а трупный запах! Перерезал горло жене ее муж. После убийства любимой, перерезал вены и себе, а еще распорол себе живот. С большой потерей крови хозяина госпитализировали. Соседи говорят, что мужчина был военным. Люди шокированы случившимся, так как пара обычно не ссорилась и не употребляла алкоголь.

По предварительной информации, убийство и попытка самоубийства произошли из-за ревности. У тела женщины копы нашли ее разбитый телефон. Также известно, что мужчина нанес 40 ударов ножом несчастной. Пока неизвестно, в каком состоянии сейчас находится убийца. Открыто уголовное производство по статье 115, в случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.