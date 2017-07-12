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Завтрак становится не по карману британцам

12 июля 2017, 06:48
Завтрак становится не по карману британцам

В Британии может подорожать традиционный английский завтрак. Ведь едва ли не все его ингредиенты везут из-за границы.

Английский завтрак - это напичканная холестерином калорийная бомба, как правило состоит из двух яиц, жареной колбаски или английской кровянки, бекона, фасоли в томатном соусе, жареного помидора и тостов. После него вы гарантированно не проголодаетесь до самого обеда. Впрочем, вскоре он будет не по карману всем британцам.

Общество, свідок

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