Завтрак становится не по карману британцам

В Британии может подорожать традиционный английский завтрак. Ведь едва ли не все его ингредиенты везут из-за границы.



Английский завтрак - это напичканная холестерином калорийная бомба, как правило состоит из двух яиц, жареной колбаски или английской кровянки, бекона, фасоли в томатном соусе, жареного помидора и тостов. После него вы гарантированно не проголодаетесь до самого обеда. Впрочем, вскоре он будет не по карману всем британцам.