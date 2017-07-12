В США заключенные, как оказалось, невероятно разбираются в компьютерах

Невероятные приключения американских заключенных. Они имелидолжны были утилизировать компьютерные комплектующие, а на самом деле собрали новые мощные устройства.



Заключенные из штата Огайо вручную собрали два компьютера для просмотра порно и чтения в Интернете статей об изготовлении наркотиков и оружия. Технику спрятали в потолке над шкафом. Все необходимые детали двое заключенных украли во время утилизации старых комплектующих.