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В США заключенные, как оказалось, невероятно разбираются в компьютерах

12 июля 2017, 11:19
В США заключенные, как оказалось, невероятно разбираются в компьютерах

Невероятные приключения американских заключенных. Они имелидолжны были утилизировать компьютерные комплектующие, а на самом деле собрали новые мощные устройства.

Заключенные из штата Огайо вручную собрали два компьютера для просмотра порно и чтения в Интернете статей об изготовлении наркотиков и оружия. Технику спрятали в потолке над шкафом. Все необходимые детали двое заключенных украли во время утилизации старых комплектующих.

Прочее, свідок

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