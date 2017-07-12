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Подробности жуткой семейной трагедии в столице

12 июля 2017, 17:28
Подробности жуткой семейной трагедии в столице

Напомним, мужчина зарезал ножом свою жену. Нанес ей 40 ударов, а затем перерезал горло. С телом провел в квартире более суток, пока соседи не почувствовали трупный запах. Взбешенный, он распорол живот и себе, впрочем выжил!

Убитая Светлана работала медсестрой в Центре детской кардиологии и кардиохирургии. Ее 27-летний муж на днях приехал в короткий отпуск из зоны АТО. Впрочем, вскоре должен был снова возвращаться на Донбасс. По предварительной информации полиции, убийство и попытка самоубийства произошли из-за ревности. У тела женщины оперативники нашли ее разбитый телефон.

свідок, Секс и чувства, Убийства

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