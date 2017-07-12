Непредвиденный случай помешал ограблению Укрпочты на Днепропетровщине на миллион гривен

Рецидивист пытался ограбить Укрпочту на Днепропетровщине. Мужчина 16 лет своей жизни провел в тюрьмах. Завязывать с криминальным прошлым не собирался. Когда узнал, что в одно из сельских почтовых отделений должны привезти крупную сумму денег, сразу спланировал новое преступление. Денежные средства, которыми планировал завладеть вор, предназначались для выплаты пенсий. Грабитель рассчитывал забрать почти миллион гривен, впрочем случилось непредвиденное. По счастливому стечению обстоятельств, в тот день завоза денежных средств не было. Добычей нападающего стали пять тысяч гривен, которые были в кассе.

Помог задержать нападавшего его же приятель. За разбойное нападение задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.