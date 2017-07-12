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Руководство "Борисполя" уверяет: соглашение с Ryanair еще можно подписать

12 июля 2017, 19:22
Руководство "Борисполя" уверяет: соглашение с Ryanair еще можно подписать

Вчера один из самых бюджетных лоукостеров мира - авиакомпания Ryanair заявила, что не будет работать в Украине. А все - из-за позиции аэропорта "Борисполь", который отдает предпочтение отечественным и значительно более дорогим перевозчикам. Мол, на тех условиях, по которым летает ирландская компания, украинским аэропортам работать не выгодно.

Руководство аэропорта "Борисполь" уверяет, решение планируют пересмотреть. И возможно, с октября этого года граждане Украины таки смогут путешествовать дешевым европейским лоукостом. Но пока увидеть Европу за 20 евро - несбыточная мечта украинца.

Общество, свідок

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