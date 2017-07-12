Жуткая ДТП со взрывом на Киевщине

На трассе Киев-Ковель столкнулись два автомобиля. Водитель Renault неожиданно решил развернуться в запрещенном для этого месте и протаранил Daewoo. Удар был такой силы, что Lanos отбросило на автозаправочную станцию ​​неподалеку, просто в цистерну с газом. После чего - произошел мощный взрыв. Один из баллонов взлетел в воздух и попал в резервуары с бензином, которые лишь каким-то чудом не занялись. Впрочем огонь от газовой цистерны выпалил дотла целый гектар поля. Потушить пожар удалось лишь через несколько часов после аварии.

В этой ужасной ДТП погибла пенсионерка - пассажирка Daewoo Lanos. За рулем был ее сын, он и водитель Renault получили незначительные повреждения. Окончательные причины трагедии сейчас выясняют правоохранители.